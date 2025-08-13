今日13日以降、九州は夏の太平洋高気圧が再び勢力を強めて覆うため、各地で猛暑が戻る見込みです。また、強い日差しの影響で、午後は山沿いを中心に雷雲が発生しやすくなります。屋外では、急な強い雨や落雷などにご注意下さい。

今日13日午後は急な激しい雨と猛暑に注意

今日13日は前線が朝鮮半島北部から本州付近にかけてのび、九州付近は高気圧の張り出しが強まっています。

九州は大体晴れて、厳しい暑さが戻るでしょう。強い日差しと湿った空気が残っている影響で、午後は山沿い中心に雷雲が発生しやすくなります。雷を伴い局地的に激しい雨が降りますので、屋外での活動は急な天気の変化にお気をつけ下さい。

また、今日の九州の最高気温は35℃前後まで上がる所が多く、大分県日田市は37℃など、再び厳しい暑さが戻るでしょう。

今日13日からしばらく猛暑が続く

3連休、九州は記録的な大雨の影響でいったん猛暑は収まりましたが、この後はしばらく太平洋高気圧の勢力が強くなるため、猛暑が続く見込みです。



九州は来週にかけて晴天傾向で、午後はにわか雨や一時雷雨になる所かあるでしょう。九州の最高気温は、お盆期間は35℃前後、来週も34℃前後と、当分厳しい残暑が続く見込みです。

大雨災害による復旧作業などは、こまめに休憩をとり、水分補給を行うなど、熱中症に十分お気をつけ下さい。

また、お盆の帰省など車で移動される方も多いと思いますが、エンジンをきった車の中は短時間でかなりの高温になります。短い時間であっても子供やペットなど、絶対に取り残さないようにして下さい。