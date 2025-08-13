¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹ > Perplexity¤¬Google¤Ë¡ÖChrome¡×¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¡¢Äó¼¨¶â³Û¤Ï345²¯¥É¥ë Perplexity¤¬Google¤Ë¡ÖChrome¡×¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¡¢Äó¼¨¶â³Û¤Ï345²¯¥É¥ë Perplexity¤¬Google¤Ë¡ÖChrome¡×¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¡¢Äó¼¨¶â³Û¤Ï345²¯¥É¥ë 2025Ç¯8·î13Æü 10»þ10Ê¬ ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎPerplexity¤¬Google(Alphabet»±²¼)¤ËÇã¼ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Äó¼¨¶â³Û¤Ï345²¯¥É¥ë(8·î13Æü»þÅÀ¤ÎÆüËÜ±ß´¹»»¤ÇÌó5Ãû1000²¯±ß)¡£. ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Microsoft Edge¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇCopilot¥â¡¼¥É¤òÅ¸³«¡¢AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¿Ê²½ Perplexity¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖComet¡×¤òÂÎ¸³¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡×¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¤ÇÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤â Perplexity¤¬Web¥µ¥¤¥È¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¡©