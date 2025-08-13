タレントの山口智充（56）が13日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開した。

山口は「あの頃シリーズ」と投稿し、車の運転席に乗る父とその傍らに立つ幼少期の自身の写真を披露。「親父と3歳の僕 親父が初めて買った車『三菱ミニカ』が山口家の1台目の車となります」と説明した。

「この写真は親父のルーツ 長崎県『五島列島』に行った時で、当時この550cc（たぶん）のミニカに、家族4人乗って大阪から五島まで行ってるんです！もちろんフェリーも使ってますが、ほとんど『下道で行った』と後に聞き、兄貴と二人、その親父の『行動力』と『バイタリティー』に感心しました！そしてそのパワーは見習わなきゃいけないなぁと、、、」と回想。

続けて「あ！明後日から名古屋と大阪の仕事、自走で行きます！あっちこっち回りながら」と明かし、「ま、これはしょっちゅうやってますけど、、、ってしっかり『車好き』『運転好き』は受け継いでましたね 距離的には全然ひよっこですけど」とつづった。

さらに「今度やってみたいなぁ、親父が走ったルートで五島まで！昔の軽にのって兄貴とふたり旅！っていう企画」と意欲を見せていた。