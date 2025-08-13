¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ö2Ç¯È¾¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×²þ¤á¤Æ¥×¥í»ÖË¾É½ÌÀ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤â¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¡2²óÀï¡¡·òÂç¹âºê 3¡½6 µþÅÔ¹ñºÝ¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾å½é¤Î¡ÖÁ°Ç¯½Õ²Æ²¦¼Ô¤Î²Æ½éÀïÂÐ·è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤Ç¡¢24Ç¯ÁªÈ´²¦¼Ô¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÏÆ±Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤Ë3¡½6¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿4ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Î¹Ã»Ò±àºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò2ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤â¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¤ÏÅÐÈÄ¤¹¤ë»þ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬Î®¤ì¤ò¡¢3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£9²ó¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇÀÊµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤º¤Ë¹â¹»Ìîµå¤¬½ªÎ»¡£¡Ö¤³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë2Ç¯È¾¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ï³Ú¤·¤á¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¼«ÂÎ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤¤¤¯µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄã¤á¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥×¥í1ËÜ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥×¥í»ÖË¾¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤äµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤Ï½ª»Ï150¥¥íÂæ¤ò·×Â¬¡£2¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¦»³¸ýºùÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿5µåÌÜ¤Ë155¥¥í¡¢8²ó¤ÎÈø³ÑÎ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î½éµå¤Ë¤â155¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£ÀÐ³À¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤ÇºÇÂ®158¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£½ÕÁªÈ´¤Ç07Ç¯²Æ¤Îº´Æ£Í³µ¬¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¡¢13Ç¯²Æ¤Î°Â³ÚÃÒÂç¡ÊºÑÈþ¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¹Ã»Ò±àºÇÂ®µÏ¿¤Î155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£