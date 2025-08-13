GKドンナルンマがパリSG退団へ「誰かがチームの成功に貢献できないと判断した」…マンCが獲得を検討か
マンチェスター・シティがパリSGのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ獲得を検討しているようだ。英『ザ・サン』『ミラー』が伝えた。
1999年2月25日生まれの26歳は、21-22シーズンに下部組織から育ったミランを離れてパリSGに加入。加入後リーグアン4連覇を成し遂げるだけでなく、昨季はUEFAチャンピオンズリーグ初制覇に貢献し、チームは三冠を達成した。
しかし、クラブは今夏、リールからフランス代表GKリュカ・シバリエを獲得しており、ドンナルンマは今季初戦となるUEFAスーパーカップ・トッテナム戦の招集メンバーから外れてしまった。
チームを率いるルイス・エンリケ監督は「非常に難しい決断をしなければならなかった。彼は最高のキーパーの一人であり、それ以上に素晴らしい人間だ」とドンナルンマの能力の高さを認めつつ、「しかし、我々は異なる資質を持つキーパーを求めている。これがトップレベルのサッカー選手の人生であり、この難しい決断は100%私の責任だ」と続けている。
ドンナルンマは自身のSNSを更新。「残念ながら、誰かが僕をチームの一員として、チームの成功に貢献できないと判断してしまったようだ。本当に残念だし、落胆している。もう一度、パルク・デ・プランスのファンの目を見て、別れを告げる機会が得られることを願っている」と退団を示唆している。
そして、ドンナルンマ獲得に動き出そうとしているのがマンチェスター・Cだという。守護神のGKエデルソン・モラレスはガラタサライへの移籍が噂されており、後釜としてドンナルンマに白羽の矢を立てたようだ。ジョゼップ・グアルディオラ監督はドンナルンマの足下の技術などに疑問を抱いているとも言われているが、フランス『レキップ』は個人合意に達したことを報じた。
1999年2月25日生まれの26歳は、21-22シーズンに下部組織から育ったミランを離れてパリSGに加入。加入後リーグアン4連覇を成し遂げるだけでなく、昨季はUEFAチャンピオンズリーグ初制覇に貢献し、チームは三冠を達成した。
しかし、クラブは今夏、リールからフランス代表GKリュカ・シバリエを獲得しており、ドンナルンマは今季初戦となるUEFAスーパーカップ・トッテナム戦の招集メンバーから外れてしまった。
ドンナルンマは自身のSNSを更新。「残念ながら、誰かが僕をチームの一員として、チームの成功に貢献できないと判断してしまったようだ。本当に残念だし、落胆している。もう一度、パルク・デ・プランスのファンの目を見て、別れを告げる機会が得られることを願っている」と退団を示唆している。
そして、ドンナルンマ獲得に動き出そうとしているのがマンチェスター・Cだという。守護神のGKエデルソン・モラレスはガラタサライへの移籍が噂されており、後釜としてドンナルンマに白羽の矢を立てたようだ。ジョゼップ・グアルディオラ監督はドンナルンマの足下の技術などに疑問を抱いているとも言われているが、フランス『レキップ』は個人合意に達したことを報じた。