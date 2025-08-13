「ゲーム途中でフリーズとか無理」「夏のスマホは冷やす時代」夏の“スマホ熱暴走”を防ぐ冷却グッズ6選
猛暑日が続く夏、スマホの熱暴走に悩まされている人も多いはず。動画視聴やナビ使用、ゲームプレイ中などにスマホが熱を持つと、パフォーマンスが低下したり、バッテリー寿命に影響することも。そんなときは、スマホ専用の冷却グッズがあると安心。ファン付きや冷却シートなど手軽に使えるタイプが揃っているので、用途やシーンに合わせて選びたい。
【画像】冷却グッズがあれば安心！ファン付きや冷却シート手軽に使えるグッズいろいろ
■高性能ファン搭載モデル｜ゲームや撮影も冷却パワーで快適に
【Black Shark マグネット式スマホクーラー 5 Pro】
ペルチェ素子と大型冷却ファン、18個のRGBライトを搭載した本格仕様。MagSafe対応のマグネット式で、iPhoneならそのまま装着でき、AndroidやiPadにも付属の金属リングで対応可能。アプリ制御で温度調節やファン速度のカスタムもできる。ゲーミング・ライブ配信・動画撮影など、スマホ酷使派に頼れる一台。
【注目ポイント】
・ペルチェ素子＆ファンで爆速冷却
・MagSafe対応でワンタッチ装着
・アプリ操作で温度＆LED制御が可能
・着脱式グリップで安定感アップ
・見た目も映えるゲーミング仕様
【Besecou F30（USB給電式冷却ファン）】
静音性に優れた小型ファンとペルチェ素子で構成されたモデル。横持ちでも邪魔にならない設計で、原神や荒野行動などのゲームプレイヤーに人気。軽量かつ伸縮式でスマホサイズにも柔軟に対応し、実況やテレワーク中の熱暴走対策にもぴったり。
【注目ポイント】
・横持ち時も邪魔にならない設計
・ペルチェ素子で急速冷却
・軽量＆静音、配信や通話にも便利
・伸縮式でさまざまな機種に対応
・USB給電式で長時間使用も安心
【2025年新型AI知能調節スマホ冷却ファン】
AIが温度を自動検知し、風量を自動調整してくれるスマート冷却モデル。クリップ式／マグネット式の2way仕様で、iPhoneもAndroidもOK。ペルチェ＋冷却ファンの本格設計ながら、静音性とコンパクトさも両立。プレイ中に発熱しやすいタイトルにも安心して対応できる。
【注目ポイント】
・AIによる自動風量調整
・クリップ式＆マグネット式の2way
・ゲーム、ライブ、撮影にマルチ対応
・ペルチェ＋ファンの本格仕様
・コンパクトで外出先でも使いやすい
■貼るだけ・挟むだけ｜手軽に使える冷却シート＆保冷剤タイプ
【グラフェン冷却シート（超薄0.12mm）】
高純度グラフェンを採用したiPhone専用の極薄冷却シート。0.12mmの薄さでケースとの干渉も少なく、均一に熱を分散。端末の発熱を緩やかに抑えてくれる。静音で繰り返し使えるため、外出先や充電時の補助冷却にも便利。
【注目ポイント】
・薄さ0.12mmでケースとの相性◎
・高純度グラフェン素材で熱を分散
・貼るだけで手軽に使える
・iPhone中心だが他機種にも応用可
・繰り返し使用可能でコスパも◎
【冷やスマPRO（常温保冷剤タイプ）】
日本製の“常温で冷やす”特殊素材を使ったスマホ専用の保冷剤。貼り付けるだけでスマホの背面温度をゆるやかに下げてくれ、結露も起きにくい構造。電源不要で繰り返し使えるので、通勤・動画視聴など日常使いにも最適。
【注目ポイント】
・常温で冷却できる保冷剤タイプ
・結露しにくく安心
・スマホの背面に貼るだけで使える
・繰り返し使えてエコ
・日本製の安心設計
【Simplism「スマ冷え」冷却シート（貼って剥がせる）】
シンプルで可愛い見た目の冷却シート。背面に貼るだけで放熱効果を発揮し、何度も貼り直せるのが魅力。ファン音が気になる場面や、動画視聴・SNSチェック時の補助冷却として重宝する。
【注目ポイント】
・ファン不要の静音冷却
・貼って剥がせるから繰り返し使用OK
・カラー展開もあり見た目も◎
・軽量・薄型でかさばらない
・動画・通勤時の軽冷却に最適
■スマホ冷却グッズを使う際の注意点
冷却グッズを使用する際は、端末に直接結露がつかないよう注意が必要。特に保冷剤タイプは、冷やしすぎによる水滴の発生に気をつけたい。また、ペルチェ素子タイプやファン付きモデルは、通電中に端末との接触部分が熱を持つこともあるため、使用前に取扱説明を確認して安全に使おう。
夏のスマホ冷却対策は、デバイスの寿命を守るうえでも重要。ファン付きや冷却パッドなど、使用シーンに合ったアイテムを選んで、快適かつ安全にスマホを使いこなそう。
