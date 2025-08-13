「今シーズン最高」「これ、買うよ」「好きすぎる」マンチェスター・Uが新3rdユニフォームを発表
マンチェスター・ユナイテッドは12日、25-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。
クラブの発表によると、今回の3rdユニフォームは「90年代のノスタルジアを基調とした大胆なデザインが特徴」に。印象的な黒がベースとなり、歴史上最もアイコニックなシンボルの一つであるデビルモチーフのデザインが生地に直接織り込まれている。
また、襟と袖口には黄色と青のラインをアクセントとして用い、肩には大胆な黄色の3本のストライプが施され、胸には黄色のロゴが配されている。今回のユニフォームは、クラブが1993年から1995年にかけて着用したアウェーキットを再現したようだ。
3rdユニフォームがクラブ公式SNSで発表されると、ファンは「めっちゃカッコいい」「欲しい」「好きすぎる」「今季最高のユニ」「素晴らしい」「これ、買うよ」などと反応している。
Honouring our legends— Manchester United (@ManUtd) August 12, 2025
United's 2025/26 @adidasFootball third shirt is available now