一難去って、また一難である。

巨人の岡本和真（29）が昨12日、二軍の楽天戦に「4番・三塁」で出場した。5月に左肘靱帯損傷で離脱してから、初となる実戦での三塁守備。3度の守備機会をそつなくこなすと、9日にスイング中、患部に痛みが走ったという打撃でも3打数1安打と結果を残した。

早ければ今月中旬といわれている岡本の一軍復帰。11ゲーム差の首位阪神を追うのか、2位固めにいそしむのか、いずれにせよ主砲の復帰は大きな追い風になる。

しかし、一方で気がかりなのが、この日の中日戦で2試合連続でベンチ外となったセットアッパーの大勢（26）だ。ここまで両リーグ合わせて最多の49試合に登板し、6勝4敗1S、防御率2.11。それが11、12日と続けてベンチにすら入らなかった。

2年続けて長期離脱

杉内投手コーチは11日、欠場の理由を「疲労です。2試合に1試合のペースだから」と話したものの、そもそも大勢はタフな投手ではない。

自身最多登板は入団1年目、2022年の57試合。翌23年は右上肢のコンディション不良で約2カ月間離脱し、この年は27試合にしか投げられず、昨季も右肩の故障で5月から2カ月弱チームを離れ、43試合の登板にとどまった。

それが今季は開幕から離脱なしでフル回転。2年続けて長期離脱をしている投手が「2試合に1試合ペース」で投げているのだから、いつ限界を迎えても不思議ではない。

首位阪神の背中より、4.5ゲーム差の4位広島の足音が近くなっている巨人。主砲もセットアッパーも揃えた上で迎撃したいところだが……。

