『聖闘士星矢』より「海皇ポセイドン」がORIGINAL COLOR EDITIONで聖闘士聖衣神話EXに登場 - TAMASHII NATION 2025開催記念
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX 海皇ポセイドン -ORIGINAL COLOR EDITION-」(27,500円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。
大海の王「ポセイドン」がORIGINAL COLOR EDITIONとなり、聖闘士聖衣神話EXに登場。オレンジ色に輝く鱗衣をORIGINAL COLOR EDITIONとしての解釈によるメッキ彩色で表現したほか、EX METAL素体を採用し、肘、膝関節にダイキャストを使用する事でプロポーションと保持力を両立。マントは布製、ワイヤー仕様でフレキシブルな可動を実現した。鉾用の新規エフェクトパーツが付属し、アクションポーズを彩る。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に先行販売を実施。会員ステージによって先着販売と抽選販売を行う。詳細は「TAMASHII NATION 2025 開催記念商品」特設ページにて。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
大海の王「ポセイドン」がORIGINAL COLOR EDITIONとなり、聖闘士聖衣神話EXに登場。オレンジ色に輝く鱗衣をORIGINAL COLOR EDITIONとしての解釈によるメッキ彩色で表現したほか、EX METAL素体を採用し、肘、膝関節にダイキャストを使用する事でプロポーションと保持力を両立。マントは布製、ワイヤー仕様でフレキシブルな可動を実現した。鉾用の新規エフェクトパーツが付属し、アクションポーズを彩る。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に先行販売を実施。会員ステージによって先着販売と抽選販売を行う。詳細は「TAMASHII NATION 2025 開催記念商品」特設ページにて。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション