株高受け円全面安、米9月利下げは既に織り込み済み ドル円148.10円台



米CPIの財インフレ鈍化を受け、トランプ関税の影響は比較的軽微にとどまっているとの見方から9月米利下げ期待が一段と高まっている。



前日の米株高を受けアジア株も上昇。台湾株は最高値近辺、香港株は大幅続伸し上海株は21年末来高値を更新している。米中協議進展に日米関税懸念も後退。日経平均は2日続けて史上最高値を更新。



米CPI受けたドル売りは一服、9月利下げは既に織り込み済みか。アジア株高を受け円全面安、ドル円は148.10円台に上昇。

