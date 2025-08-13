変わる熊本の今を追う！「ニューウェーブ！」先月に始まった「くまモン！Pay」など、近年、広がりを見せるキャッシュレス決済。中でも特定の地域内だけで使える「デジタル地域通貨」は、独自の進化を遂げています！

【写真を見る】全国で2か所だけ 進化するデジタル地域通貨「天草のさりー」のここがすごい！

天草市産業政策課 原田勇介さん「全国でも画期的な取り組みかな？」

市民「非常に使いやすい」

のさりー利用 橋本咲耶花さん「あって当たり前の存在になっている」

他の電子マネーにはない、地域を元気にする仕組みとは！？

天草市は、デジタル地域通貨を積極的に活用し、様々な取り組みを行っています。

それが天草市内だけで使える電子通貨「天草のさりー」です。

※のさる＝「授かる」という意味の方言

天草市産業政策課 原田勇介さん「天草市内で流通する循環するお金が増えることで、どんどん市内の経済が活性化していく。天草市の経済を元気にする効果がある通貨」

運用をはじめた当初は、補助金の交付などの受け皿として限定的に利用されていましたが、去年から現金をチャージする機能が加わり、日常使いできる地域通貨に進化しました。アプリを使って、市内21か所に設置されたチャージ機で いつでも現金をチャージできます。そのポイントは、天草市内のお店など 950箇所で利用できるんです。

天草で3店舗展開する、こちらのショッピングセンターも「のさりー」に加盟しています。

買い物客に聞くと・・・

――「のさりー」を使っていますか？

買い物客「名前は聞いたことがあるけど、利用したことはない」

買い物客「基本的に現金かPayPay」

買い物客「スマホに入っています。こういった買い物にも利用しています」

買い物客「子どもの入学祝い金などで利用」

およそ3割の人が、のさりーを使ったことがあるとのこと。さらに・・・

買い物客「毎日、健康のために歩いているんですけど、のさりーで歩くとポイントが貯まるので」

天草市を含む県内23の自治体が運営する健康アプリ。ウォーキングや、各種健診の受診などでポイントが貯まり、様々な特典を受けられますが、天草市ではそれに加え、「のさりーポイント」も交付しています。

天草市健康増進課 佐々木一美さん「日頃から健康作りに励んでいただいて、ご褒美としてあまくさのさりーをゲットしていただいて、それをまた地域経済に還元していただいて、ダブルでお得な事業になっています」

こうして、のさりーは幅広い世代に広がっています。地域のスーパーで買い物をするこの男性も・・・

天草市民 濱粼二丸さん(79)「1932？・・・1、9、3、2、支払い！完了！便利ですね。非常に使いやすいです。財布から数えるのも大変ですし、それがなくなっただけでも非常にいいですね。天草市内ではとくにかくこれだけです。私にとってはこれで『のさった』（授かった）ということです」

一方で、高齢者の中には・・・

買い物客「使うのは現金ばっかりです。デジタル通過はわからない」

買い物客「80歳だから分からないです」

スマホやアプリに慣れていない高齢者には利用のハードルが高いようです。そこで、天草市が考案したのが！？

天草市産業政策課 原田勇介さん「マイナンバーカードでのさりーを利用することができるというのが一番の特徴かなと。マイナンバーカードに現金をチャージして、マイナンバーカードで支払いができる。私が知る限り天草市を含めて全国で2か所だけ。全国でも画期的な先進的な取り組みかなと思っている」

マイナンバーカードでの支払いにも対応する、創業50年をこえる地元の中華料理店。 この日食事に来ていた橋本さんは、のさりーのマイナンバーカードユーザーです。

のさりー利用 橋本咲耶花さん「タッチ決済とか、ピッとすると思うが、あんな感覚で、簡単に置くだけでできるので、かなり手軽で、子どもを抱っこしててもサササっと支払いができるのですごく重宝している」

利用者に嬉しい一方で、のさりーを導入しているお店側は？

中華料理店「亜壽多」 藤本剛士さん「導入して手数料もかからないということで、お店に何の負担もないので助かっています。他の決済だったら結構、手数料とか引かれるので」

食料品スーパー「ショッピング熊本屋」 荒木清悟代表「のさりーのプッシュ通知で各お店の広告とかイベントとか出てくるので、そこかな違うところは」

様々な取り組みで、地域活性化の起爆剤として期待される天草のさりー。現在の利用者数は・・・？

天草市産業政策課 原田勇介さん「スマホ版を使っている人が約2万5000人。マイナンバー版を使っている人が約3600人。天草市の人口が今7万人ちょっとなので、もう少しで40％に届く。最終の目標はやはり地方創生の実現。そこに向けた手段のひとつとして活用をしていきたい」