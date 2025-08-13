「初恋DOGs」愛子（清原果耶）＆快（成田凌）が不意打ちキス「ヒロインからなのが良い」「やっと」
【モデルプレス＝2025/08/13】女優の清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「初恋DOGs」（毎週火曜よる10時〜）の第7話が、12日に放送された。キスシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】清原果耶＆成田凌、キス寸前
本作は、愛を信じないクールな弁護士・愛子（清原）と、動物しか愛せないこじらせ獣医・快（成田凌）の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司・ソハ（ナ・イヌ）が現れ、三角関係に発展していく。
両親の離婚問題が一段落し、快の動物病院を訪れた愛子。しかしその日夜勤だった快は、病院にはおらず、愛子が病院を後にしようとすると快から電話がかかってきた。急いで、快の元へ向かった愛子だったが、快が用件として挙げたのはスマートフォンの操作方法だった。
新しく買い替えたスマホの番号登録方法を教わりたいだけだったと知った愛子は、少し不貞腐れる。そんな愛子に、快は「他に聞きたいことも…アプリのこととか」と理由を付け、愛子の耳についた葉っぱを取るために顔を近づける。顔を離した瞬間、次は愛子から顔を近づけ、キスをした。
ヒロインからのキスに、視聴者からは「ヒロインからなのが良い」「びっくり」「好きって気づいたんだ」「キュンキュン」「これからの2人が気になりすぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】清原果耶＆成田凌、キス寸前
◆清原果耶主演「初恋DOGs」
本作は、愛を信じないクールな弁護士・愛子（清原）と、動物しか愛せないこじらせ獣医・快（成田凌）の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司・ソハ（ナ・イヌ）が現れ、三角関係に発展していく。
◆「初恋DOGs」愛子（清原果耶）＆快（成田凌）がキス
両親の離婚問題が一段落し、快の動物病院を訪れた愛子。しかしその日夜勤だった快は、病院にはおらず、愛子が病院を後にしようとすると快から電話がかかってきた。急いで、快の元へ向かった愛子だったが、快が用件として挙げたのはスマートフォンの操作方法だった。
新しく買い替えたスマホの番号登録方法を教わりたいだけだったと知った愛子は、少し不貞腐れる。そんな愛子に、快は「他に聞きたいことも…アプリのこととか」と理由を付け、愛子の耳についた葉っぱを取るために顔を近づける。顔を離した瞬間、次は愛子から顔を近づけ、キスをした。
ヒロインからのキスに、視聴者からは「ヒロインからなのが良い」「びっくり」「好きって気づいたんだ」「キュンキュン」「これからの2人が気になりすぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】