午前：債券サマリー 先物は続落、長期金利上昇し１．５０５％で推移

１３日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。日経平均株価はこの日も大幅高となり、史上初めて４万３０００円台に乗せた。投資家のリスク許容度が上向くなかで、安全資産とされる国債には売りが出た。



前日のニューヨーク市場で長期金利は４．２９％と小幅に上昇（債券価格は小幅に下落）した。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）で、食品とエネルギーを除くコア指数の伸び率が市場予想を上回った。インフレ懸念が米国債の重荷となった。



日本の財務省は５年債入札を通告した。市場では波乱なく通過するとの見方が広がっているもようだ。



先物９月限は前営業日比９銭安の１３８円４７銭で午前を終えた。新発１０年債は２営業日ぶりに取引が成立。利回り（長期金利）は前週末８日に比べて０．０２０ポイント高い１．５０５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS