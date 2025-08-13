松屋フーズが上場来高値、既存店売上高好調で２６年３月期業績予想を上方修正 松屋フーズが上場来高値、既存店売上高好調で２６年３月期業績予想を上方修正

松屋フーズホールディングス<9887.T>は大幅高で６日続伸。株価は７０００円台に乗せ上場来高値を更新している。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を上方修正した。売上高はこれまでの１７１３億円から１７５０億円（前期比１３．５％増）へ、営業利益は２４億円から４０億円（同９．２％減）へ、最終利益は１１億円から１８億５０００万円（同１５．４％減）に見直したことが好感された。既存店売上高が伸びるなか、固定費の売上高に占める割合が低下し各利益も前回予想を超える見込み。



２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は売上高が４３１億６４００万円（前年同期比２６．０％増）、営業利益は９億６５００万円（同７．２倍）だった。この期の既存店売上高は前年同期比１６．６％増と好調だった。



出所：MINKABU PRESS