メディカル・データ・ビジョン<3902.T>が大幅続落している。１２日の取引終了後に発表した６月中間期連結決算で、営業損益が５００万円の赤字（前年同期２６００万円の黒字）となり、赤字に転落したことが嫌気されている。



自社のデータネットワークサービスを通じて収集・蓄積した大規模診療データベース「さくらＤＢ」を中心とする医療・健康情報を活用したサービスであるデータ利活用サービスが牽引役となり、売上高は３０億３４００万円（前年同期比９．１％増）と増収となったものの、クラウド型サービスに係る原価が引き続き増加したほか、成長投資による人件費増などにより赤字に転落した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高９０億円（前期比５２．４％増）、営業利益２６億円（前期３００万円の黒字）の従来見通しを据え置いている。



