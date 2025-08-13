「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、アンジェス<4563.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でアンジェスは高い。同社は前週末８日、米国で開発しているＨＧＦ遺伝子治療用製品について臨床試験を完了し、生物製剤認可申請（ＢＬＡ）に向けた準備を進める方針を決定したと発表した。これに伴い、ドイツ企業と同製品の原薬供給に関する契約締結に向けた最終調整を進めることもあわせて決定したという。



これが材料視され、連休明け１２日の同社株は朝方高く始まったものの、その後は売りに押される展開に。ただ、きょうは改めて投資資金が流入しており、買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS