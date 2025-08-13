¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¡¡ÆüËÜ¤Î·Ý¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÍèÆüNBA¥¹¥¿¡¼¤Ë¾Ð·â¡¢»ý¤Á¥Í¥¿ÈäÏª¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¤ä¤é¤·¤È¤ó¤Í¤ów¡×
¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¾Ð·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬ÍèÆü¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤ä¤é¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¤¬µÈËÜ¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡211¥»¥ó¥Á120¥¥í¤ÎÂÎ¶í¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤Î¤«¤ß¤Á¤£¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¡×¤ËÄ©Àï¡£³Ñ´¢¤ê¤Î·Á¤ËÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥³¥ó¥Ó¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡2¿Í¤«¤é¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ï¡¢²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ËË¤¬ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃ¼¤òÎ«¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¼é¤ë¤È¡¢ËÜ²È¤ÎÁö¤ê¤Ë±¦¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡¢¡ÖNBA¤Î¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥óÁª¼ê¤¬³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¸«»ö¤Ê·¿È´¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Çµ¤¹¤È¡¢¡ÖµÓÎ©¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡ª¤¢¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Îî°íð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÛÎã¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¥¸¥ç¡¼¥À¥óµÈËÜ¤Ë¤ª¤ë¤Í¤ó¾Ð¾Ð¾Ð¡×
¡ÖËÜ²ÈÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥óÁª¼ê¤Î´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¹¥¤¡×
¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¤¤¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥«¡¼¤Î1¿Í¤À¤¾¡ª´ò¤·¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡Ö¥³¥é¥ÜÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÃ¯¤Ë¤ä¤é¤·¤È¤ó¤Í¤ów¡×
¡ÖÎÉ¤¤É½¾ð¤Ê¤µ¤ë¤Í¤§¡Á¡×
¡Ödj¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¡Ö¥È¥ê¥ªÌ¾¥¸¥§¥é¥ó¥É¥ì¤Ë¤·¤ÆKOC½Ð¤è¤¦¡×
¡Ö¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¤¬µÈËÜ¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÆÆü²È¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£7·î¤ËÍèÆü¤·¤Æ¡¢ÀõÁð»û¤Ê¤É¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¿©¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä»Ñ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë