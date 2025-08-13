原田工業<6904.T>が急騰している。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比９．４％減の１０１億２４００万円、営業利益が同３３．１％増の９億９００万円だった。営業利益は既に通期計画（８億円）を超過した。なお、通期計画は前回予想を据え置いている。



原田工業は車載用アンテナをはじめ自動車関連部品を展開している。中国市場における日系自動車メーカーの販売台数減少、北中米市場や欧州市場における自動車生産台数の減少などを受け売上高は前年同期を下回った。利益面では収益構造改革の一環として実施した中国子会社の機能再編による原価率の低下などが貢献した。



出所：MINKABU PRESS