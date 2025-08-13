・東宝が５日続伸、７月興行成績が映画営業・映画興行ともに過去最高を更新

・半導体製造装置関連が軒並み上昇、ＳＯＸ指数新高値受け出遅れ物色の矛先が向く

・サイオスが上値追いに拍車、業績好調でＡＩ関連株物色の波に乗り新値街道走る

・エクサＷｉｚはＳ高、４～６月期営業黒字

・ウネリーがＳ高カイ気配、今期２ケタの増収増益予想を好感

・Ｋ＆Ｏエナジが６日続伸、２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正

・バンクオブイ大幅高、広告宣伝費抑制で第３四半期営業益２３％増

・小田原エンジに物色人気集中、１～６月期決算が計画を大きく上回る水準で着地

・コメ兵ＨＤが急反落、売上総利益率低下で第１四半期は５９％営業減益

・冨士ダイスが異彩を放つ９連騰、４～６月期営業利益３．６倍化で自社株買いも材料視



