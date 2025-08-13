【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富樫勇樹の「神業ふんわりショット」

大人気漫画『スラムダンク』のワンシーンを彷彿とさせるような美しいシュートが決まった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の富樫勇樹が決めたフローターシュートが、ファンたちの間で話題となっている。

アカツキジャパンは日本時間8月13日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表と対戦。15回のターンオーバーなど流れを掴めずに、前回大会準優勝チームに73ー97と力の差を見せつけられて敗退となった。

日本にとっては悔しい敗戦となったものの、数少ない歓喜の瞬間が、しかし17ー23で迎えた第1クォーターの終了間際だ。32歳のベテラン富樫が、残り24秒でラストポゼッションに入り、自コートから一気に相手コートへとボールを運び、その間に味方の選手たちはそれぞれのポジションにつく。富樫はゆっくりとタイムコントロールし、残り9秒で川真田紘也がスクリーンを仕掛けたところから攻撃のスイッチを入れた。

富樫が川真田の裏に逃げながら一気にドライブしてリングアタック。205センチのユセフ・カイヤートがブロックしようと伸び上がるが、167センチの富樫はそれを見越してフローターシュートを放った。ふわりと浮いたボールは、相手のブロックよりもさらに高い位置を通過し、リングに当たりながらネットへと吸い込まれたのだ。

このゴールが決まった瞬間、ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷／元日本代表）は「うまーい！うまい！沢北！上手！真似してできるもんじゃない」とコメント。大人気漫画『スラムダンク』で山王高校のエースとして登場した沢北栄治が、海外の選手たちの高いブロックに対応するために身につけたとされる必殺シュートを引き合いに出して称えた。

このスーパーショットには、ABEMAのコメント欄やSNSでファンたちも反応。「出たぞ！へなちょこシュート！」「確かにこれは沢北」「鳥肌立ったわ！スラダンのあのシーンやんw」「まさに沢北！」「レバノンの選手は『おのれへなちょこシュートめ』って思っただろうなw」とスラムダンクのネタで大盛り上がりした。

また、「あんたが大将！」「富樫のタイムマネジメントはさすが」「ここで決め切るのが富樫です」「痺れるわ〜さすがすぎる」「富樫のドライブから狙いすましたスクープショット！たまらんわ」などの声も上がっている。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

