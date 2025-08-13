13日前引けの日経平均株価は6日続伸。前日比582.90円（1.36％）高の4万3301.07円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1018、値下がりは517、変わらずは82と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を110.75円押し上げ。次いでファストリ <9983>が55.91円、東エレク <8035>が43.56円、リクルート <6098>が37.78円、ＴＤＫ <6762>が33.93円と続いた。



マイナス寄与度は55.71円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、エムスリー <2413>が4.54円、花王 <4452>が3.44円、富士通 <6702>が1.82円、アサヒ <2502>が1.42円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、電気機器、非鉄金属、サービスが続いた。値下がり上位には鉱業、陸運、不動産が並んだ。



株探ニュース

