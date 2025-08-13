ÅÐ»³Ãæ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÃ¦Êµ¡Ä¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ë¡È¥¢¥ì¡É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÍÍê¼Ô¡Ö°ì½ï¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬8·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÌî¥°¥½¡É¤òÃµ¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌî¥°¥½¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡ÖÂç»³¤Ë²¶¤Î¤¦¤ó¤³¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÃËÀ¡Ê47¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡ØºÇ¶á¼ñÌ£¤ÇÅÐ»³¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÄ»¼è¤ÎÂç»³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÈá·à¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È2¿Í¤ÇÄ«8»þ¤«¤éÅÐ»³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½çÄ´¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢5¹çÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¹çÌÜ¤¢¤¿¤ê¤ÇÊÑ¤Ê´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»³³«¤¤ÎÅÚÍËÆü¤Ç¡¢ÅÐ»³µÒ¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ °ÂÅÈ´¶¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ºá°´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤â¤Î¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼»³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÀÀ»¤Ê»³¤Ë¼«Ê¬¤Î¥½¥ì¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃµÄå¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«°ì½ï¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Î¸µ¤Ø¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö³°¤òÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î°ÍÍê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤¦¤ó¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ë¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÐ⼭¤«¤é1½µ´Ö¸å¡¢¤â¤é¤¤»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Íè½µ¡Ê¼Ö¤Î¡Ë½¤Íý¤Ë½Ð¤¹¤¬¡¢¡È⼤⼭¤Î¤¿¤¿¤ê¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÍê¼ÔÛ©¤¯¡ÖÄº¾å¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£Ç°¤Î°Ù¡¢⽬°õÂå¤ï¤ê¤Ë»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡È¥½¥ì¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò⾒¤»¤é¤ì¤¿±Ê⾒ÃµÄå¤ÏÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÂç»³ÅÐ»³¤ËÄ©¤à¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¥½¥ì¤Î²ó¼ýÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥³¥Æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£ÅÐ»³³«»Ï¸å¡¢ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿²¼»³¤·¤¿ÃËÀ¤Ë±Ê¸«ÃµÄå¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¥í¥±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³Äº¤Ï¤¤¤¤Æ÷¤¤¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤È¡ØÆ÷¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¡¢°ÍÍêÆâÍÆ¤ò¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤µ¤»¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡5¹çÌÜ¡¢6¹çÌÜ¤È½çÄ´¤ËÅÐ¤ê¡¢ÈòÆñ¾®²°¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¥¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤¢¤ë¤Îº£ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤»¤¤¤ä¡Ä¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¡£8¹çÌÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡Ä¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¥½¥ì¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£·ë¶É¡¢²¼»³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ï¡Ö¤³¤³ÅÐ¤Ã¤¿¤ÎÌµÂÌ¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¤±¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÊÕ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¥½¥ì¤òÈ¯¸«¡£±Ê¸«ÃµÄå¤Ï¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2¿Í¤Ç¥½¥ì¤ò²ó¼ý¤µ¤»¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë¡Ö²¼¤ê¤¿¤é¼«¼ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£