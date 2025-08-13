『あんぱん』天才演出家・六原永輔が登場 強烈キャラに反響「クセあるな〜w」「ものすごく永六輔さんだ！」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第98回）が13日に放送され、永六輔さんをモデルにした演出家・六原永輔（藤堂日向）が登場すると、ネット上には「キャラが濃い」「クセあるな〜w」「ものすごく永六輔さんだ！そっくり！」といった声が寄せられた。
【写真】六原永輔を演じる新鋭・藤堂日向
ある日、嵩（北村匠海）が不在の柳井家に、たくや（大森元貴）が六原永輔を連れて突然やってくる。のぶ（今田）と蘭子（河合優実）、メイコ（原菜乃華）が迎えると、永輔は丁寧に自己紹介しつつ三姉妹を見て「いや〜お美しい！ お美しい、お美しい、お美しいの三拍子」と笑顔で拍手。これにたくやは焦った様子で「ちょ…永ちゃん静かにして」と苦笑いをする。たくやと永輔は今、ミュージカルを準備中とのことで、2人は嵩に舞台美術を手掛けてほしいという。
のぶは嵩が帰宅すると、たくやと永輔の訪問と舞台美術の話を伝える。嵩が思わず「舞台美術なんて自信ないよ」と弱腰になると、のぶは笑顔で励ましつつ、稽古場の住所をつづったメモを手渡すのだった。
翌日、嵩が稽古場を訪れると、なぜか無言の永輔が険しい表情で立ちはだかる。稽古中だったたくやはそれに気付き、2人のもとに駆けつける。たくやが笑顔で挨拶すると、永輔は嵩に「僕とたくちゃんは一切の仕事を辞めました。あなたも！ このミュージカルに一切を捨てて取り組んでください」と笑顔で詰め寄る。
永輔が嵩を強引にミュージカルのスタッフに招き入れたところで第98回が幕を下ろすと、ネット上には「六原永輔が好きすぎた笑笑」「キャラが濃い」「クセあるな〜w」などの反響が続出。さらに永さんをモデルにした永輔役の藤堂による熱演にも「ものすごく永六輔さんだ！そっくり！」「口調が完璧」「凄い！しっかり永六輔さんっぽい!!」といった投稿が集まっていた。
【写真】六原永輔を演じる新鋭・藤堂日向
ある日、嵩（北村匠海）が不在の柳井家に、たくや（大森元貴）が六原永輔を連れて突然やってくる。のぶ（今田）と蘭子（河合優実）、メイコ（原菜乃華）が迎えると、永輔は丁寧に自己紹介しつつ三姉妹を見て「いや〜お美しい！ お美しい、お美しい、お美しいの三拍子」と笑顔で拍手。これにたくやは焦った様子で「ちょ…永ちゃん静かにして」と苦笑いをする。たくやと永輔は今、ミュージカルを準備中とのことで、2人は嵩に舞台美術を手掛けてほしいという。
翌日、嵩が稽古場を訪れると、なぜか無言の永輔が険しい表情で立ちはだかる。稽古中だったたくやはそれに気付き、2人のもとに駆けつける。たくやが笑顔で挨拶すると、永輔は嵩に「僕とたくちゃんは一切の仕事を辞めました。あなたも！ このミュージカルに一切を捨てて取り組んでください」と笑顔で詰め寄る。
永輔が嵩を強引にミュージカルのスタッフに招き入れたところで第98回が幕を下ろすと、ネット上には「六原永輔が好きすぎた笑笑」「キャラが濃い」「クセあるな〜w」などの反響が続出。さらに永さんをモデルにした永輔役の藤堂による熱演にも「ものすごく永六輔さんだ！そっくり！」「口調が完璧」「凄い！しっかり永六輔さんっぽい!!」といった投稿が集まっていた。