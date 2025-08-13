【ワシントン＝淵上隆悠】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１２日の記者会見で、１５日に予定される米露首脳会談について、トランプ大統領がウクライナを侵略するロシアのプーチン大統領の意向を「聞き取る」機会だと説明した。

戦闘の終結には露ウクライナ双方の合意が必要だと強調し、直ちに停戦が実現する可能性を否定した。

レビット氏は、会談の目標について「トランプ氏が戦争を終わらせる方法についてより深い理解を得ることだ」と指摘し、「出席するのは戦争の片方の当事者だけだ」とも述べた。ロシアに有利な内容で停戦合意が結ばれることを懸念するウクライナや欧州諸国に配慮した側面もありそうだ。

停戦を仲介したいトランプ氏は、ロシアとウクライナによる「領土交換」を主張している。会談では、プーチン氏に対し、制圧しているウクライナ領の一部返還を求める方針だ。ただし、プーチン氏が応じるかどうかは不透明で、トランプ氏は１１日、「（会談で）感触を探る」と語った。

一方、レビット氏は１２日、会談がアラスカ州の最大都市アンカレジで開催されると明らかにした。また、米露外相は同日、電話会談し、首脳会談の成功に向けて尽力することを確認した。