Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）『Ｋ−ＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』オリジナル・サウンドトラック『Ｇｏｌｄｅｎ』が米国ビルボード「ホット１００」の首位を飾った中で、作曲家兼歌唱者のＥＪＡＥ（イジェ、３３）がコメントした。

『Ｇｏｌｄｅｎ』の作詞・作曲に参加したＥＪＡＥは１２日、自身のインスタグラムのストーリー機能で「Ｉ ｈａｖｅ ｎｏ ｗｏｒｄｓ…Ｊｕｓｔ ｔｅａｒｓ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｔｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｌｏｖｅ（言葉がない。ただ涙が出るばかり。愛してくださったすべての方に感謝する」と述べた。

また、韓国語で「韓国でもこんなにたくさんの愛をくださってとても感謝している」とし、「これからもっと頑張る」と述べた。

ビルボードは１１日（現地時間）、チャート予告記事で『Ｇｏｌｄｅｎ』が前週より順位をワンランク上げ、アレックス・ウォーレンの『Ｏｒｄｉｎａｒｙ』を抜いてチャートのトップに輝いたと明らかにした。

先立って『Ｇｏｌｄｅｎ』は２日、英国オフィシャルチャートでもオフィシャルシングルトップ１００最新チャート（１日〜７日付）の首位を飾った。これで『Ｇｏｌｄｅｎ』は米国と英国を代表するチャートでいずれもトップを占め、世界的な人気を立証した。

『Ｇｏｌｄｅｎ』はＫ−ＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズの中の架空のＫ−ＰＯＰガールズグループＨｕｎｔｒ／ｘ（ハントリックス）の曲だ。ＳＭエンターテインメントの練習生出身の作曲家ＥＪＡＥ、歌手のオードリー・ヌナ、レイ・アミが歌った。この３人はいずれも韓国系米国人だ。

これまでビルボードホット１００チャートで１位を占めたＫ−ＰＯＰ歌手はグループ防弾少年団（ＢＴＳ、６曲）とＢＴＳのメンバーのジミン（１曲）、ジョングク（１曲）だけだ。女性歌手が歌ったＫ−ＰＯＰの歌で「ホット１００」１位を記録した事例は『Ｇｏｌｄｅｎ』が初めてだ。

大衆音楽評論家のイム・ヒユン氏は「映画の興行のおかげでもあるが、『Ｇｏｌｄｅｎ』が持つ曲自体の力が強力だ。明るいメロディーに人を引き付ける力があり、一緒に歌いたくなる」として「サブリナ・カーペンターやビリー・アイリッシュの歌がヒットした昨年の夏とは異なり、今年は強力なサマーソングが出なかった。これもまた『Ｇｏｌｄｅｎ』が上がってくるのに一役買った」と分析した。

１９９１年１２月生まれのＥＪＡＥは、ＳＭエンターテインメントの元練習生だという。約１０年間、練習生生活を送ったが、惜しくも歌手としてデビューすることはできなかった。その後、２０１６年にＥＸＩＤの１ｓｔフルアルバムに収録されたハニのソロ曲『Ｈｅｌｌｏ』を皮切りに作曲活動を始めた。

ＥＪＡＥはＲｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ（レッドベルベット）の『Ｐｓｙｃｈｏ』をはじめ、ａｅｓｐａ（エスパ）の『Ｄｒａｍａ』、『Ａｒｍａｇｅｄｄｏｎ』、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）、ＮＭＩＸＸ（エンミックス）、ＫＡＲＤ（カード）、ＬＩＭ ＫＩＭ（リム・キム）、ＦＩＦＴＹ ＦＩＦＴＹ（フィフティー・フィフティー）、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（ルセラフィム）など多様なＫ−ＰＯＰグループの曲作業に参加した。

ＥＪＡＥは当初『Ｋ−ＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』にも作曲家として参加したが、マギー・カン監督がイジェのデモボーカルに惚れ込んで主人公のルミの歌声に電撃キャスティングした。

ＥＪＡＥは韓国映画界のレジェンドの元老俳優シン・ヨンギュンの孫娘でもある。