ETF売買動向＝13日前引け、ｉＦブロサム、ｉＳ日株気候が新高値 ETF売買動向＝13日前引け、ｉＦブロサム、ｉＳ日株気候が新高値

13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比20.0％減の2080億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.2％減の1782億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、ＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> など137銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が4.44％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が4.33％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が3.27％高と大幅な上昇。



日経平均株価が582円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金981億5700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金796億3500万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が249億2600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が106億2400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が104億7000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が78億1500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が69億4500万円の売買代金となった。



