国際卓球連盟（ITTF）は12日、2025年第33週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には4選手

男子シングルスでは「WTTフィーダースポケーン」で3位に入賞した吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が11つ順位を上げて92位に浮上。

「WTTチャンピオンズ横浜」のポイントは今回追加されておらず、張本智和（トヨタ自動車）は17週連続で日本勢最高位の4位をキープした。

また、松島輝空（木下グループ）は20位、篠塚大登（愛知工業大）は23位、戸上隼輔（井村屋グループ）は28位と4選手がトップ30入りしている。

さらに田中佑汰（金沢ポート）は34位、宇田幸矢（協和キリン）は37位、及川瑞基（岡山）は49位にランクイン。73位には吉村真晴（SCOグループ）、74位には村松雄斗（霧島整形外科病院）がそれぞれ名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年8月12日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位（-）：張本智和

20位（-）：松島輝空

23位（-）：篠塚大登

28位（-）：戸上隼輔

34位（-）：田中佑汰

37位（-）：宇田幸矢

49位（-）：及川瑞基

67位（-）：茺田一輝

73位（↓ 72位）：吉村真晴

74位（↓ 73位）：村松雄斗

92位（↑ 103位）：吉村和弘