張本智和が日本勢トップの“17週連続”4位キープ 松島輝空が20位、4強入りの吉村和弘は92位に浮上｜卓球男子世界ランキング（2025年第33週）
国際卓球連盟（ITTF）は12日、2025年第33週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には4選手
男子シングルスでは「WTTフィーダースポケーン」で3位に入賞した吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が11つ順位を上げて92位に浮上。
「WTTチャンピオンズ横浜」のポイントは今回追加されておらず、張本智和（トヨタ自動車）は17週連続で日本勢最高位の4位をキープした。
また、松島輝空（木下グループ）は20位、篠塚大登（愛知工業大）は23位、戸上隼輔（井村屋グループ）は28位と4選手がトップ30入りしている。
さらに田中佑汰（金沢ポート）は34位、宇田幸矢（協和キリン）は37位、及川瑞基（岡山）は49位にランクイン。73位には吉村真晴（SCOグループ）、74位には村松雄斗（霧島整形外科病院）がそれぞれ名を連ねている。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年8月12日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位（-）：張本智和
20位（-）：松島輝空
23位（-）：篠塚大登
28位（-）：戸上隼輔
34位（-）：田中佑汰
37位（-）：宇田幸矢
49位（-）：及川瑞基
67位（-）：茺田一輝
73位（↓ 72位）：吉村真晴
74位（↓ 73位）：村松雄斗
92位（↑ 103位）：吉村和弘