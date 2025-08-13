東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、エクサＷｉｚがS高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、エクサＷｉｚがS高

13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数284、値下がり銘柄数265と、売り買いが拮抗した。



個別ではエクサウィザーズ<4259>がストップ高。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、イオレ<2334>、フルッタフルッタ<2586>、ランディックス<2981>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>など29銘柄は年初来高値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、ナルネットコミュニケーションズ<5870>、ポート<7047>、バンク・オブ・イノベーション<4393>、揚羽<9330>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ<4488>がストップ安。フラー<387A>は一時ストップ安と急落した。オルツ<260A>、ｉｓｐａｃｅ<9348>など3銘柄は年初来安値を更新。データセクション<3905>、サークレイス<5029>、ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥ<7133>、ジーニー<6562>、ピー・ビーシステムズ<4447>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

