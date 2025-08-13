東ハトは、8月18日から「パックル・まろやかチーズ味」と「パックル・コク旨カレー味」をリニューアル発売する。

「パックル」は、パクッと食べやすいクルッとした形で、頬張りやすく、満足感のあるコーンスナック。東ハトならではのパフスナック技術によって、サクッと軽い食感なのにしっかりとした歯ごたえと口どけのよさを楽しめる。

Wチーズ仕立ての「パックル・まろやかチーズ味」は、チェダーチーズパウダーとカマンベールチーズパウダーを使用した、まろやかな味わいだとか。今回のリニューアルで全粉乳と、隠し味に赤みそパウダーを加え、よりコクのある味わいに仕上げた。



「パックル・コク旨カレー味」

芳醇スパイス仕立ての「パックル・コク旨カレー味」は、20種の香辛料を使用した風味豊かな味わいとなっている。今回のリニューアルでビーフエキスパウダーとオニオンパウダーを加え、コクと旨みをプラスした。

両商品とも、コクと旨みのある後ひくおいしさを楽しめる。

［小売価格］各164円（税込）

［発売日］8月18日（月）

東ハト＝https://www.tohato.jp