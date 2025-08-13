ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 98157 -17.6 32180
２. <1357> 日経Ｄインバ 24926 -14.5 8453
３. <1458> 楽天Ｗブル 10624 12.9 38150
４. <1360> 日経ベア２ 10470 -35.8 207.7
５. <1321> 野村日経平均 7815 -47.2 44640
６. <1579> 日経ブル２ 6945 -0.5 346.3
７. <1459> 楽天Ｗベア 5851 -26.4 341
８. <1540> 純金信託 2934 -2.5 15005
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2537 29.0 49500
10. <1306> 野村東証指数 2447 -16.9 3214.0
11. <1571> 日経インバ 2276 -1.7 497
12. <1568> ＴＰＸブル 2010 -20.9 586.0
13. <1329> ｉＳ日経 1519 -7.0 4473
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1408 41.8 751.4
15. <1330> 日興日経平均 1331 -72.6 44670
16. <1489> 日経高配５０ 1262 -20.2 2484
17. <1320> ｉＦ日経年１ 1203 -32.8 44470
18. <1358> 日経２倍 1093 19.8 60670
19. <1595> 農中Ｊリート 1074 103.0 1948.0
20. <1580> 日経ベア 1060 -53.4 1320.0
21. <1693> ＷＴ銅 852 622.0 6139
22. <1545> 野村ナスＨ無 767 34.8 35620
23. <1346> ＭＸ２２５ 698 -28.9 44690
24. <2644> ＧＸ半導日株 693 -0.1 1943
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 665 -42.6 213
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 664 80.9 54850
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 601 -13.2 2126
28. <1655> ｉＳ米国株 563 -60.3 686.2
29. <1671> ＷＴＩ原油 534 185.6 2953
30. <1308> 日興東証指数 476 22.4 3174
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 461 10.3 316.6
32. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 456 686.2 352.6
33. <1615> 野村東証銀行 430 -43.5 439.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 396 8.8 1090
35. <1356> ＴＰＸベア２ 383 -17.3 217.9
36. <1398> ＳＭＤリート 378 -26.3 1967.0
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 371 -83.0 2047.0
38. <1369> Ｏｎｅ２２５ 361 -34.8 43410
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 359 -11.1 27410
40. <1597> ＭＸＪリート 355 -38.6 1969.5
41. <2243> ＧＸ半導体 320 59.2 2064
42. <2244> ＧＸＵテック 303 -14.9 2755
43. <2036> 金先物Ｗブル 293 -18.6 99470
44. <2038> 原油先Ｗブル 278 -2.1 1432
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 274 1.5 45180
46. <1328> 野村金連動 253 -63.7 11895
47. <1326> ＳＰＤＲ 250 -45.5 45710
48. <200A> 野村日半導 241 -27.8 1755
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 233 150.5 12070
50. <1557> ＳＰＤＲ５百 231 31.3 95110
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
