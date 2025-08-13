　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 98157　　 -17.6　　　 32180
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24926　　 -14.5　　　　8453
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10624　　　12.9　　　 38150
４. <1360> 日経ベア２　　　 10470　　 -35.8　　　 207.7
５. <1321> 野村日経平均　　　7815　　 -47.2　　　 44640
６. <1579> 日経ブル２　　　　6945　　　-0.5　　　 346.3
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5851　　 -26.4　　　　 341
８. <1540> 純金信託　　　　　2934　　　-2.5　　　 15005
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2537　　　29.0　　　 49500
10. <1306> 野村東証指数　　　2447　　 -16.9　　　3214.0
11. <1571> 日経インバ　　　　2276　　　-1.7　　　　 497
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2010　　 -20.9　　　 586.0
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1519　　　-7.0　　　　4473
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1408　　　41.8　　　 751.4
15. <1330> 日興日経平均　　　1331　　 -72.6　　　 44670
16. <1489> 日経高配５０　　　1262　　 -20.2　　　　2484
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　1203　　 -32.8　　　 44470
18. <1358> 日経２倍　　　　　1093　　　19.8　　　 60670
19. <1595> 農中Ｊリート　　　1074　　 103.0　　　1948.0
20. <1580> 日経ベア　　　　　1060　　 -53.4　　　1320.0
21. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 852　　 622.0　　　　6139
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　 767　　　34.8　　　 35620
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　 698　　 -28.9　　　 44690
24. <2644> ＧＸ半導日株　　　 693　　　-0.1　　　　1943
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 665　　 -42.6　　　　 213
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 664　　　80.9　　　 54850
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 601　　 -13.2　　　　2126
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 563　　 -60.3　　　 686.2
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 534　　 185.6　　　　2953
30. <1308> 日興東証指数　　　 476　　　22.4　　　　3174
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 461　　　10.3　　　 316.6
32. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 456　　 686.2　　　 352.6
33. <1615> 野村東証銀行　　　 430　　 -43.5　　　 439.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 396　　　 8.8　　　　1090
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 383　　 -17.3　　　 217.9
36. <1398> ＳＭＤリート　　　 378　　 -26.3　　　1967.0
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 371　　 -83.0　　　2047.0
38. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 361　　 -34.8　　　 43410
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 359　　 -11.1　　　 27410
40. <1597> ＭＸＪリート　　　 355　　 -38.6　　　1969.5
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 320　　　59.2　　　　2064
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 303　　 -14.9　　　　2755
43. <2036> 金先物Ｗブル　　　 293　　 -18.6　　　 99470
44. <2038> 原油先Ｗブル　　　 278　　　-2.1　　　　1432
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 274　　　 1.5　　　 45180
46. <1328> 野村金連動　　　　 253　　 -63.7　　　 11895
47. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 250　　 -45.5　　　 45710
48. <200A> 野村日半導　　　　 241　　 -27.8　　　　1755
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 233　　 150.5　　　 12070
50. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 231　　　31.3　　　 95110
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース