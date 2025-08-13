アテニアは、ボディケアシリーズ「アロマリチュアル＆エイジングケア」（ボディソープ、ボディ用美容液、フレグランス）を、9月17日から発売する。

年齢を重ねたボディの肌は、顔と同様に乾燥対策とエイジングケア（年齢に応じた手入れのこと）が必要なのだとか。同シリーズは、「忙しい毎日の中、ボディケアは後回しになりがちで続けるのが難しい」という想いを抱えている大人女性のために、確かな手入れの手応えと続けたくなる心地よい香りを叶えた製品となっている。

毎日のボディケアを義務的な手入れから「自分を慈しむ」特別なリチュアル（＝儀式）へと昇華。エイジジングケアの手応えはもちろん、香りも感触もボディケアの大切なエレメントになっている。

毎日忙しく過ごす大人女性のために、ボディケアをするたび、心地よさに満たされ前向きな気持ちになれる香りにこだわった。手入れに合わせてブレンドした香りは、まるで森林浴をしているかのような開放感をもたらす。

顔に比べ皮脂量が少なく、服の摩擦や入浴による水分蒸散などでバリア機能が弱くなりやすいボディは、“居座り乾燥”が起こりやすく、ハリやツヤが不足しがち。そこでシリーズ共通として、セラミドを“補う・蓄える・守る”ケアに加え、コラーゲンに着目した「セラミドプロエイジケア」を配合。しっとりなめらかな肌へ導く。

肌へのやさしさはもちろん、使うたびに心地よさが広がるテクスチャーにもこだわって開発した。全身を包み込む使い心地が、手入れを続ける後押しをする。

スキンケア時間は、肌を整えるためのだけの時間ではなく、スキンケア＝「自分を慈しむ」ことが美しさの良循環を生む。

まるで森林浴しているときのように、日常の喧騒から心が解放され、深呼吸したくなるようなリフレッシュした心地に導くことを目指した。

森林浴効果として知られる成分「フィトンチッド」を含む「ヒノキ」や「フランキンセンス」と「ユズ」をブレンド。それぞれのお手入れに合わせた香りの設計によって、一日を通して、心をフラットにし毎日を豊かにする。

木、葉、フレッシュな果実、そして可憐に咲く花々の香りを複合的にブレンド。各アイテムの使用シーンに適した香りにアレンジしている。

フレグランス「アロマリチュアルフレグランス〈ホワイトティーフォレスト〉 オードトワレ」は、ふんわり香りをまとうことで、自分を慈しむ感覚が深まり、気持ちをフラットに整えるフレグランス。明るくみずみずしいシトラスの香りに軽やかなグリーン調のロータスリーフを重ね、清々しい空気感と露のきらめきを表現した。やわらかいくつろぎ感を与える白い花やホワイトティー、フランキンセンスが落ち着きのあるニュアンスをプラスしている。

ボディソープ「リファイニングボディソープ〈シトラスバーベナフォレスト〉」は、うるおいを守って、キメの整ったなめらかな素肌に洗い上げるボディソープ。洗いながら肌に必要なセラミドを守る「うるおいロックセラミド」と、ハリをもたらすコラーゲンに着目した保湿成分「スターフルーツエキス」と「ナイアシンアミド」を配合した。また、アミノ酸系洗浄成分でやさしく洗い上げ、7種の果実エキス「フルーツミクスチャー成分」で、古い角質をオフしてなめらかな肌へ導く。

ボディ用美容液「アドバンストボディセラム 〈フローラルフォレスト〉」は、セラミドをシールドし抱え込み、なめらかな豊潤肌へ導くボディ用美容液。セラミドを補い蓄えて守る「セラミドインモイスト複合成分」（セラミドNG、バオバブ種子油、マカデミア種子油）に加えて、「発酵コラーゲン」でコラーゲンを補い、「ナイアシンアミド」でハリにアプローチ。また、「メルティなめらか処方」によって、とろけるようになめらかな使用感と確かな保湿感・塗布直後のべたつきを軽減する。“居座り乾燥”をケアし、バリア機能の高いなめらかな肌に整える。

［小売価格］1430円〜2750円（税込）

［発売日］9月17日（水）

アテニア＝https://www.attenir.co.jp