元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が「夢」をかなえたショットが注目されている。

１３日までにインスタグラムで「夢だった名古屋港水族館デートが叶った日」と書き始め、ファンクラブ限定のイベントオフショットを公開した須田。「テレビ塔でみんなで集合写真撮って、熱田神宮で一緒に参拝して、お揃いのお守りプレゼントさせてもらって、みんなでひつまぶし食べて、気分が乗ってカラオケして(笑) 名古屋港水族館でイルカショー観て、みんなと名古屋でやりたいことたくさんできて本当に幸せでした」とつづると、素肌があらわになったキャミワンピース姿で水族館などを楽しむ姿などが公開された。

「最後の一瞬まで大好きで溢れた一日 たくさんの優しさをありがとうございました また楽しいことしようね！」とファンに呼びかけた。

この投稿にファンからは「こちらこそ、あかりんとデート出来て、とても楽しかったよ〜」「一番好きやわ」「あかりん綺麗過ぎます」「一緒に水族館に行きたい人生だった」「肩甲骨、背中、肩のラインめちゃくちゃ綺麗 惚れ惚れする」「相変わらず背中が綺麗すぎる…！あかりんとデート絶対楽しそう」「ガチのデートがしたい」などの声が寄せられている。