文＝のかたあきこ 写真＝星野リゾート

中庭にある足湯は朝日が差し込むスポット。天気がよければアカンダナ山が眺められる

湯量豊富な温泉を心ゆくまで

界 奥飛騨は2024年9月、奥飛騨温泉郷の入り口・平湯温泉に開業した。標高3000m級の北アルプスの山々に囲まれる大自然の中にありながら、新宿発の高速バスなら約４時間で直行できる。降車地の平湯バスターミナルは標高約1250m、温泉郷の拠点として、また乗鞍・上高地観光の中継地として、いつも旅行者で賑わっている。界 奥飛騨はバスターミナルから歩いて5分ほどにある。

山々に囲まれるロケーション。平湯温泉は奥飛騨温泉郷の中心にある

宿は山岳地らしい傾斜地に、4つの棟（東と西の客室棟、湯小屋棟、離れ）が点在する。敷地の中心に湯の川が流れる庭園が広がり、植栽も様々だ。春の新緑、夏の青葉、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節の彩りを愛でながら散策が楽しめる。庭園には足湯もあり、活火山のアカンダナ山を眺めながらくつろげる。

巨石を配した中庭には湯の川が流れる。湯けむりが温泉情緒を盛り上げる

奥飛騨温泉郷は全国屈指の湯量を誇り、毎分37,000ℓにも及ぶ。宿では湯守りによる「温泉いろは」が毎日開催され、ゲストは歴史や泉質、効果的な入浴法などを学べる。奥飛騨温泉郷全体には100以上の源泉があり、単純泉、硫黄泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉などの泉質を楽しむことができるという。

夜の大浴場露天風呂。見上げると星空が広がりロマンティックだ

3本の源泉を所有し、泉質はナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩・塩化物泉。体の芯まで温まる、美肌の湯だ。内風呂には「あつ湯」と「ぬる湯」の浴槽があり、交互に入浴することで代謝が高まる。内湯に続く露天風呂は、豪雪地・奥飛騨で見られる「雪の回廊」をテーマにしたデザインが施されている。四方は白壁で、頭上が開け、日中は青空、夜は星空が広がり感動的だ。

地域を紹介する「ご当地楽」は「飛騨の匠」体験

客室は49室全てが地域の文化に触れられるご当地部屋「飛騨MOKU（もく）の間」だ。曲木（まげき）をモチーフにしたヘッドボードには、飛騨地域の代表的な広葉樹があしらわれ、木肌のグラデーションが空間に彩りを添える。インテリアは飛騨産業の曲木チェア、壁には伝統の漆塗り「飛騨春慶」のアートが飾られるなど、飛騨地方で育まれた木工技術などにふれられる。

ご当地部屋「飛騨MOKUの間」。曲木をモチーフにしたヘッドボードは圧巻だ

客室のうち28室には専用の露天風呂があり、濡れたままあがれるソファも併設。好きな時に好きなだけ温泉を楽しみ、くつろげる、至福のひとときが過ごせる。また、ひとり旅専用客室も2室誕生して、、カウンタースペース、広々としたベッドで、自分時間が心ゆくまで堪能できる。

地域の伝統工芸で設えたご当地部屋。飛騨春慶塗りのウォールアート、飛騨染めのクッションなどが空間に彩りを添える

夕食は半個室の食事処で、地元の食文化を活かした会席料理が味わえる。地酒も取り揃え、料理との相性も抜群である。メインの「飛騨牛味噌すき鍋」は、くつくつと香ばしい味噌入りの割り下に、飛騨牛を絡ませて食べる一品。

メインの「飛騨牛の朴葉つと焼き」。朴葉で包まれた飛騨牛が、葦などを束ねた「つと」とともに登場する

朝食も飛騨の味わいが満載だ。例えば、冬の保存食の干し野菜を使った「干し野菜と豚肉の味噌鍋」や、川魚を甘露煮にした郷土料理の「ぼっか煮」、きびの朴葉蒸しなど、どれも旅の思い出になる。

囲炉裏端を思わせる古材を使用した料理の盛り付け

スタッフが地域を紹介する「ご当地楽」は、飛騨の匠体験。「岐阜県は全体の81%が森林です。山があり、豊かな温泉や森林があるからこそ発展してきたエリア。1300年に及ぶ木工技術や自然の素晴らしさをお伝えしたい」と話す。説明を聞いた後、ゲストは実際に木を曲げて、界の風呂敷に使える持ち手を作る。木のぬくもりに癒されながら、伝統の手仕事に目覚める・・・そんな奥飛騨の旅体験ができる。

「ご当地楽」の曲木体験。界の風呂敷に使える持ち手を作る

筆者：のかた あきこ