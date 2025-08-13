8月12日 発表

カプコンは、格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、8月5日に実施したアップデート後に発生している不具合について発表した。

今回発生している不具合は、「ランクマッチを終えてトレーニングに戻ってきた際に『直近のリプレイ』を再生すると、タイミングによってリプレイ中でも待ち受けが継続されてしまうことがある。」と、「トレーニングのリバーサルの行動設定『何もしない』にしているとガード設定に関わらずぴったり重なる攻撃が必ずヒットする。」の計2点が確認されている。

現在解決に向けて調査を進めており、同社は「ご不便をおかけして申し訳ございません。」とコメントしている。

(C)CAPCOM