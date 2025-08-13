『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が8月8日に放送され、創業80年の老舗酒屋の倉庫に眠るお宝を探し出す様子が描かれた。

【映像】倉庫から亡き父の“大人のビデオ”が出てくる瞬間

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「創業80年の酒屋に眠るお宝」は、徳島県の女性（59）から寄せられた次のような依頼だ。

『突然ですが、父と祖父が残した宝探しとその鑑定をしてもらえませんか。 私の実家は徳島県脇町で80年以上、酒屋を営んでいて、85歳の母が一人で切り盛りしています。母は町の名物おばあちゃんで、テレビやラジオの取材をはじめ、本人役として、西田敏行元局長と映画共演も果たした。また、天皇陛下が皇太子時代、町へやって来たときは案内役をさせていただきました。実は、その酒屋のすぐそばにある倉庫をこの度、貸し出すことになりました。友人に手伝ってもらい片付けをしていますが、３年前に亡くなった父のお宝なのか、それともゴミなのか…出るわ！出るわ！ 酒造メーカーのノベルティグッズや、ホーローのレトロ看板などなど。さらに、祖父が残した戦時中のモノまで出てきました。倉庫の引き渡しまで期限が迫っており、とにかく早く片付けないといけないのですが、何がお宝で、何がゴミなのか、私には分かりません。倉庫は体育館ほどの大きさがあり、整理できていないところもあって、まだまだお宝が眠っていそうです。どうか、宝探しと鑑定をお願いできませんか』



さっそく真栄田賢探偵は、依頼者の元へ。依頼者の母親は85歳で、225年前に建てられた歴史ある酒屋を毎日一人で営業している。依頼者は、倉庫について「父がコレクターで、収集癖が凄すぎて、想像を絶する量がある」と語る。

倉庫に向かうと、真栄田探偵は「デカっ！」と驚く。宝探しには依頼者の家族や友⼈たちも助っ⼈として参戦し、酒造メーカーのノベルティグッズやレトロ看板、昔の氷冷蔵庫、真空管で動くレコードプレーヤー、大人のビデオ…真栄田探偵自身も「俺がもらいたい！」と口にするほどのBOSSジャンなどが見つかった。さらに、祖父が残した戦時中の軍服やゲートルも見つかり、これらは平和資料館に寄付されることが決まった。

2時間の宝探しを終え、依頼者は鑑定価格の「総額150万円」と予想。依頼者の母親は、酒屋の屋根を直すのに「何千万もかかるんです」と訴えた。そこで、2人の鑑定士を招き、一つずつ丁寧に鑑定が行われた。

しかし鑑定の結果、提示された金額は「38万400円」と、予想をはるかに下回るものであった。鑑定士によると、価値が高かったのは未使用で残っていたオロナミンCの看板で18,000円、次いでペプシの“営業中”と書かれた看板が6,000円などと説明された。ノベルティグッズのグラスは334個あり、一つ100円で合計33,400円となった。鑑定士は、これらのノベルティ品は「あまり需要がなく、値段がつかない」と説明した。

鑑定額に対して、母親は涙を流し、「（この金額では）なかなか引き継ぐことができない」「寂しい」と語った。その後、真栄田探偵から改めて「オープンザプライス！」と告げられ、最終的な鑑定金額は「40万円」となった。この金額に感謝しつつも、母親は「150万にならないやろか」と冗談めかしてコメントした。

スタジオでは真栄田探偵が、倉庫で見つかった大人のビデオを依頼者の母親に見せたら『「おぞましい！」と言われた』と明かした。