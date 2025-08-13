Kep1er、“いたずらっ子”に変身！新曲『BUBBLE GUM』パフォーマンスビデオ公開

ガールズグループKep1er（ケプラー）が、この夏の音楽シーンを熱く盛り上げる。

【写真】Kep1er、脱退メンバーが涙

8月12日午前0時、Kep1erが7thミニアルバム『BUBBLE GUM』のパフォーマンスビデオを公開し、注目を集めている。

約1分の映像には、強烈なビートに乗せて魅惑的かつパワフルなエネルギーを放つKep1erのカリスマが凝縮されている。風船ガムが弾けたようなデザインのフロアを背景に“いたずらっ子”に変身したメンバーたちの華やかなビジュアルとダンスがダイナミックに展開される。

（写真提供＝KLAPエンターテインメント）

ホットピンクの風船ガム柄と漆黒の背景という強いコントラストの中、オールブラックの衣装にメタル素材のアイテムを組み合わせ、戦士のような雰囲気をまとったKep1erの華麗なパフォーマンスが印象的だ。メンバー全員が作り出すダンスの流れは、場面ごとにまるで一枚の絵画のように映し出され、「BUBBLE GUM」のポイントダンスが強いインパクトを与えている。

タイトル曲『BUBBLE GUM』は、ハウスをベースにしたEDMポップダンスナンバーで、Kep1erの持ち味であるパワフルなパフォーマンスと中毒性の高い歌声を最大限に引き出した楽曲だ。“いたずらっ子”のようなビジュアルで挑む彼女たちの新たなステージに期待が高まる。

Kep1erは2024年11月にリリースした6thミニアルバム『TROPI-TAP』で、デビュー以来初めて米ビルボード「Billboard 200」に147位でランクインする快挙を達成した。7人体制となって以降、驚異的な成長を見せており、約9か月ぶりの新作となる今作にも注目が集まっている。

なお、Kep1erは、7thミニアルバム『BUBBLE GUM』を8月19日午後6時にリリースし、リリース当日の8月19日から24日まで、グッズや特別イベントで構成されたポップアップストアをオープンする。詳細は公式SNSで確認可能だ。

（記事提供＝OSEN）

◇Kep1er プロフィール

『Girls Planet 999：少女祭典』（21）発のグループ。応募総数1万3000人から最終的に残った9人で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響。同年9月7日に『FLY-UP』で日本デビュー。2024年5月には、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定。7人組となり、活動を継続。