“パパ”井ノ原快彦が撮影？ 美人妻と長男＆長女の親子ショットに「息子くんパパ似」「美男美女オーラ出てる」の声
俳優の瀬戸朝香さんは8月12日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい家族ショットを公開しました。
【写真】すてきな親子スリーショット
コメントでは、「後ろ姿でも美男美女オーラ出てるー」「ママが美人すぎ」「幸せのおすそ分けありがとう」「さらに綺麗になってらっしゃる」「息子さんの後ろ姿はパパにそっくりですね」「こんな綺麗な人にお母さんと呼ぶのは贅沢だよなー」「お子さん達もスタイルいいんですね」「ますます息子くんパパ似ですね」などの声が上がりました。
また「写真撮影はパパかな」「撮っているのはお父さんかな」と、瀬戸さんの夫で20th Centuryのメンバーである井ノ原快彦さんが撮影したのでは、という声も上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】すてきな親子スリーショット
「息子さんの後ろ姿はパパにそっくりですね」「夏休み 帰国した子供達との時間…」とつづり、写真を7枚載せている瀬戸さん。1、2、7枚目は息子と娘とのスリーショットです。子どもたちは背中を見せ、瀬戸さんはカメラに顔を見せています。2人とも身長が高く瀬戸さんは「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」と、成長に驚いた様子です。
また「写真撮影はパパかな」「撮っているのはお父さんかな」と、瀬戸さんの夫で20th Centuryのメンバーである井ノ原快彦さんが撮影したのでは、という声も上がっています。
美しい自撮りショットも自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している瀬戸さん。11日には「子供達数名連れてカラオケに」と、マイクを持つ自撮りショットを公開していました。瀬戸さんの変わらぬ美貌が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)