俳優の瀬戸朝香さんは8月12日、自身のInstagramを更新。成長した子どもたちとの親子ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：瀬戸朝香さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の瀬戸朝香さんは8月12日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい家族ショットを公開しました。

【写真】すてきな親子スリーショット

「息子さんの後ろ姿はパパにそっくりですね」

「夏休み　帰国した子供達との時間…」とつづり、写真を7枚載せている瀬戸さん。1、2、7枚目は息子と娘とのスリーショットです。子どもたちは背中を見せ、瀬戸さんはカメラに顔を見せています。2人とも身長が高く瀬戸さんは「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」と、成長に驚いた様子です。

コメントでは、「後ろ姿でも美男美女オーラ出てるー」「ママが美人すぎ」「幸せのおすそ分けありがとう」「さらに綺麗になってらっしゃる」「息子さんの後ろ姿はパパにそっくりですね」「こんな綺麗な人にお母さんと呼ぶのは贅沢だよなー」「お子さん達もスタイルいいんですね」「ますます息子くんパパ似ですね」などの声が上がりました。

また「写真撮影はパパかな」「撮っているのはお父さんかな」と、瀬戸さんの夫で20th Centuryのメンバーである井ノ原快彦さんが撮影したのでは、という声も上がっています。

美しい自撮りショットも

自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している瀬戸さん。11日には「子供達数名連れてカラオケに」と、マイクを持つ自撮りショットを公開していました。瀬戸さんの変わらぬ美貌が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)