日米修好通商条約 外務省外交史料館蔵 , , via Wikimedia Commons

（町田 明広：歴史学者）

将軍継嗣問題の展開

安政5年（1858）6月1日、幕府は御三家以下の溜詰諸侯に将軍継嗣決定（具体名なし）を告げ、翌2日に朝廷に奏聞し、勅裁をもって18日に発表の段取りとした。一方で、南紀派の策動によって、一橋派を攪乱するために、継嗣は一橋慶喜に決定したとの風聞があった（6/1徳川慶勝書簡、松平春嶽宛など）。

なお、朝廷からの返信は直ぐにあったものの（日付未詳）、老中堀田正睦は、あえて大老井伊直弼には告げず、一橋派のための時間稼ぎを図った。しかし、この間の堀田は、将軍継嗣問題からは距離を置き、その帰趨を鮮明にしてこなかった。

にもかかわらず、岩瀬忠震と条約勅許問題で苦楽をともにしたためか、ここに至り、一橋派に完全に与したのだ。堀田は、将軍継嗣を慶喜とする方が、朝廷から条約勅許を得やすいと考えたかも知れない。いずれにしろ、堀田の一橋派への参画は、岩瀬の影響が最も大きかったことは間違いなかろう。

ハリスの圧力と岩瀬・井伊の対応

タウンゼント・ハリス

安政5年6月17日、ハリスより英仏連合軍が清（中国）とのアロー戦争（第2次アヘン戦争）に圧勝し、5日以内に連合艦隊が日本に来航して、通商条約を迫るとの通告があった。翌18日、井上清直・岩瀬忠震は小柴沖に碇泊中の米艦ポーハタンに赴き、ハリスと条約調印に関し談判した。

その際に、岩瀬はハリスから、早期調印をすれば英仏を米国がその線で抑えるとの言質を獲得した。結局、本件は日米修好通商条約第2条で、「日本国と欧羅巴（ヨーロッパ）中の或る国との間に若くハ障り起る時ハ日本政府の嘱に応じ、合衆国の大統領和親の媒（なかだち）となりて扱ふべし」と謳われた。もしも、問題が生じた場合は、アメリカ大統領が仲介することを約束したのだ。

19日の江戸城内での大評議は、混迷を極めた。調印先送りを唱えたのは大老井伊直弼のみであり、岩瀬らは現実を直視できずに逡巡する井伊を罵倒した。井伊は、まだ約束の猶予期間が40日ほど残っており、その間に勅許を得ることに固執した。さらには、その間に岩瀬ら海防掛などの敵対者の一掃も目論んだのだ。

通商条約の調印と井伊大老の真意

井伊直弼画像

大老井伊直弼の裁断は、勅許を得るまでの調印延期であった。しかし、岩瀬忠震・井上清直は再び米艦に赴き、特段の交渉もなく、日米修好通商条約14箇条・貿易章程7款に調印してしまった。

一橋派は、対外情勢から調印は止むを得ないとの意見で一致していた。一方で、違勅調印を強行し、弁明のために京都に使者（松平春嶽）を派遣して、その際に朝廷から一橋継嗣との内勅を得る策略だったのだ。井伊に違勅調印の責を追わせて追い落とし、春嶽を擁立し形勢逆転を企図した。

ところで、彦根藩の公式記録『公用方秘録』によると、井伊は「勅許を待たなかった重罪は甘んじて一身に引き受ける」と言明し、この言葉が井伊をして、開国の英傑と呼ばれた決定的な「事実」となった。しかし、近年公開された『公用方秘録』オリジナルの写し（「木俣本」）によって、それは覆った。

井伊は落ち度に気づき、後悔する言葉が残されていた。「無念の至り、身分伺いするより致し方ない」と、動揺した井伊は、大老辞職まで仄めかしている。しかし、家臣から弱気に陥る態度を改めるように諭された井伊は翻意し、これ以降、赤鬼に変貌する。

結果として、外患から解放された井伊の政治的主眼は、内政に収斂した。その矛先は反対派の弾圧・追放に及び、戊午の密勅（安政5年8月、幕府の条約調印を強く非難し、御三家・諸藩に幕府に協力して公武合体の実を挙げること、幕府には攘夷推進の幕政改革を実行することを水戸藩に命令）を契機とした、安政の大獄が始まったのだ。

一橋派の敗北と安政の大獄

安政5年6月23日、大老井伊直弼は堀田正睦・松平忠固両老中の罷免に踏み切った。同日、堀田は朝廷からの継嗣決定承認の返信を公表している。その経緯は不分明ながら、自身の罷免と関係があるのかも知れない。

翌24日、徳川斉昭、尾張藩主徳川慶勝、水戸藩主徳川慶篤は不時登城して、井伊に条約の無断調印を面責した。これは、将軍継嗣の公表を遅らせる深謀であり、そもそも、一橋派も通商条約の締結には賛成であった。松平春嶽も登城し、老中久世広周に将軍継嗣発表の延期を勧説した。しかし、翌25日、大老井伊直弼は家茂の継嗣を発表した。ここに、一橋派の敗北は確定したのだ。

岩瀬は家茂継嗣の善後策として、慶喜を将軍の後見とし、春嶽に補佐させることを画策し、同志の堀仲左衛門や橋本左内に書簡（6月27日）で訴えた。また、岩瀬は春嶽に対しても書簡（6月23日）を送って、家茂の後見になることを慫慂している。

しかし、岩瀬の粘り強い活躍も報われることはなく、一橋派は惨敗してしまった。その復権は、文久2年（1862）の島津久光による率兵上京を待たねばならなかった。久光の周旋によって、朝廷から勅使が派遣され、幕府に人事改革を迫った。慶喜は将軍後見職、春嶽は政事総裁職に就いて、幕政の中心に復権を果たしたが、既に岩瀬はこの世にいなかった。

島津久光画像

次回は、本シリーズの最終回となるが、水野忠徳の談話や井上清直の直話から、岩瀬忠震の条約締結に向けた言説や決意を確認し、岩瀬の外国奉行就任と安政5カ国条約調印の事績を明らかにするとともに、岩瀬の左遷の実態とその歴史的意義について、まとめてみたい。

筆者：町田 明広