◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 京都国際 6―3 健大高崎（2025年8月13日 甲子園）

昨年の春夏優勝校対決は京都国際がエース西村一毅（3年）の力投もあり、連覇に向け難敵を退けた。小牧憲継監督は「個々の能力では勝負できない。優勝候補のスター軍団ですから。想像した形とは違ったが、チーム力で力を合わせて勝つことができた。これまでビッグネームに向かっていけなかったチームだったが、自分たちも勝ちたいという思いをようやく出せるようになった。これからもチャレンジャーとして1試合1試合決勝のつもりで戦いたい」と激闘を振り返った。

健大高崎のエース・石垣元気（3年）が甲子園最速タイの155キロをマーク。小牧監督も試合に向けて「何キロ出そうとベースの上は通る。速い球に負けるな」と1週間、速球対策を徹底したことを明かした。「高価なマシンはないけど、安全対策をした上で」と投手は14、15メートルから全力で。野手も5、6メートル前から投げさせた。マシンもMAX設定にして打ち込んだ。

「石垣くんが出てきてベンチも盛り上がった。全国トップと本気で勝負できるのが甲子園ですから」と小牧監督はビッグネームに一歩も引かなかった選手たちの成長を感じていた。