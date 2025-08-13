辻希美、次女に会いに来てくれた両親「搾乳したミルクあげてくれた」

タレントの辻希美が12日に自身のアメブロを更新。無事に退院したことや、両親が次女と対面したことを報告した。

この日、辻は「昨日はジジババがbabyに会いに来てくれました 搾乳したミルクあげてくれたよ」と自身の両親が次女と対面したことを報告。続けて、母親がゲップをさせる様子について「昔ながらの肩でのゲップではなく令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦」と明かした。

その姿に「か、か、か、可愛い過ぎだろぉ涙 自分でやるとこのアングルの顔が見れなかったから昨日可愛過ぎてたまげた」と感激した様子でつづった。

その後に更新したブログでは「無事退院しました」と夫で俳優の杉浦太陽と次女との3ショットとともに報告。「今回の出産は本当に最高に幸せなお産でそれは素敵な産院に出会う事が出来素敵なお産をさせてくれた先生や助産師さんのお陰でした」と出産を振り返り、感謝を述べた。

また「最後にbabyフォトの撮影もして下さりご飯も本当に美味しかったです」とコメント。最後に「今日から杉浦家家族7人生活がスタートです」とつづり、ブログを締めくくった。