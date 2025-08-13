Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡¡ÖÀ¨¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¡Ö±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡£ÊÑ¤Ê¤³¤Ó´¶¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤Î¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÀ¨¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤ÏÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤ÎÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤â»ä¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤´°ì½ï¤·¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤¬¤Ã¤Ä¤êÍí¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°Ë«¤á¤é¤ì¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡£¤À¤«¤éÊÑ¤Ê¤³¤Ó´¶¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¾Î»¿¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤«°¤¤¤ó¤À¤«¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£