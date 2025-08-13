『イケパラ』歴代の女性出演者で「出演していたことに驚く俳優」ランキング！ 2位「平愛梨」、1位は？【2025年調査】
学園ドラマの金字塔として多くのファンに愛され続ける『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』。魅力あふれるキャラクターや胸が高鳴る名場面は、今なお鮮やかに記憶に残ります。
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「歴代の女性出演者で出演していたことに驚く俳優ランキング」を発表します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位には、平愛梨さんが選ばれました。
平愛梨さんは、2007年に放送されたドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で聖ブロッサム学園の生徒・阿部野エリカ役で出演。コスプレが好きな女子高生というキャラクターで、主に学園祭や女子生徒の登場シーンなどで、女子校らしい雰囲気を演出する役柄として登場しています。
回答者からは「平愛理はバラエティの印象が強くドラマのイメージはあまりなかったから。」（20代男性／東京都）、「平愛梨ちゃんどこにいたかわからない！見逃した！」（30代女性／愛知県）、「バラエティーなどでブームになる前だったせいかあまり印象に残っていなかったので驚きました。」（40代女性／熊本県）、「出ていたイメージがないから。女優よりタレントのイメージが強いから。」（30代女性／岐阜県）などの声が上がりました。
1位に選ばれたのは、松田聖子さんでした。
松田聖子さんは、2007年に放送された『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で、桜咲学園の校長・椿役として特別出演しました。物語の冒頭とラストに登場する象徴的な存在で、学園生活の節目に現れる「謎めいた校長先生」という役どころを演じ、大きな話題を呼びました。
回答者からは「そういえば校長役で出ていました。彼女自身、連続ドラマに出ること自体珍しいので驚きました。」（60代女性／北海道）、「出演していた事を知らなかったので率直に驚いたからです。」（40代男性／東京都）、「松田聖子さんがドラマに出演、しかも若手だらけのドラマということで物凄く珍しいと思います。」（40代女性／東京都）、「日本を代表する歌手でありアイドルの大御所というイメージが強いため、若い頃の学園ドラマに出演していたとは知らない人が多い。」（50代男性／東京都）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「歴代の女性出演者で出演していたことに驚く俳優ランキング」を発表します。
2位：平愛梨（2007年版ほか）／47票
2位には、平愛梨さんが選ばれました。
平愛梨さんは、2007年に放送されたドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で聖ブロッサム学園の生徒・阿部野エリカ役で出演。コスプレが好きな女子高生というキャラクターで、主に学園祭や女子生徒の登場シーンなどで、女子校らしい雰囲気を演出する役柄として登場しています。
回答者からは「平愛理はバラエティの印象が強くドラマのイメージはあまりなかったから。」（20代男性／東京都）、「平愛梨ちゃんどこにいたかわからない！見逃した！」（30代女性／愛知県）、「バラエティーなどでブームになる前だったせいかあまり印象に残っていなかったので驚きました。」（40代女性／熊本県）、「出ていたイメージがないから。女優よりタレントのイメージが強いから。」（30代女性／岐阜県）などの声が上がりました。
1位：松田聖子（2007年版）／81票
1位に選ばれたのは、松田聖子さんでした。
松田聖子さんは、2007年に放送された『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で、桜咲学園の校長・椿役として特別出演しました。物語の冒頭とラストに登場する象徴的な存在で、学園生活の節目に現れる「謎めいた校長先生」という役どころを演じ、大きな話題を呼びました。
回答者からは「そういえば校長役で出ていました。彼女自身、連続ドラマに出ること自体珍しいので驚きました。」（60代女性／北海道）、「出演していた事を知らなかったので率直に驚いたからです。」（40代男性／東京都）、「松田聖子さんがドラマに出演、しかも若手だらけのドラマということで物凄く珍しいと思います。」（40代女性／東京都）、「日本を代表する歌手でありアイドルの大御所というイメージが強いため、若い頃の学園ドラマに出演していたとは知らない人が多い。」（50代男性／東京都）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)