MAX×ENHYPEN・JAY×Ayumu Imazuで「LOVE INSANE」新バージョンリリース 日本語パートが加わり新たな魅力発揮
NY出身の次世代ポップ・スターMAXと7人組グローバルグループ・ENHYPENのJAYがコラボレーションした楽曲「LOVE INSANE」にAyumu Imazuが参加した新バージョン「LOVE INSANE (feat. JAY of ENHYPEN & Ayumu Imazu)」が13日までに 、リリースされた。
【動画】MAX「LOVE INSANE」新バージョン
7月にリリースされた同曲は、MAXのソウルフルな歌声と、JAYの心地よいボーカルが絡み合う、エネルギッシュでエモーショナルな1曲。パンチのあるベースと、1度聴いたら忘れられない中毒性のあるメロディが特徴で、MAXの音楽的進化を感じられる仕上がりになっている。
JAYとのコラボはMAXがK-POPと築いてきた関係の延長線上にある。MAXはこれまでにBTSのSUGAと「Blueberry Eyes」、LE SSERAFIMのHUH YUNJINと「STUPID IN LOVE」で共演。「LOVE INSANE」でも、グローバルなポップ・カルチャーを取り入れながら、新たな表現の領域に踏み込んでいる。
新バージョンでは、Ayumu Imazuによる日本語を 含む歌唱パートも加わり、新たな魅力を放っている。
