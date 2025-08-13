「気づかれないの!?」岩田剛典、変装なしで渋谷を歩く姿に「遭遇してみたい」「イケメン過ぎ」の声！
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんは8月11日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷の街を歩く様子を公開しました。
【写真】岩田剛典、変装なしで渋谷を歩く姿
この投稿にファンからは、「岩ちゃんかっこよ過ぎる」「また渋谷歩いてるの」「普通に渋谷いるのヤバイ」「え、こんなに普通に渋谷歩いてるんですか？」「遭遇してみたい」「50m先でも気づける自信ある」「むちゃくちゃかわいい」「目の保養、、」「イケメン過ぎ」「気づかれないの!?」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「普通に渋谷いるのヤバイ」岩田さんは5枚の写真を投稿し、渋谷の街を歩く姿を公開しました。Tシャツにジーンズというラフなスタイルで、変装もせずに堂々と歩く姿は、思わず目を引くかっこよさ。周囲に気づかれて驚かれないのでしょうか。
「めっちゃあいたかった、、」岩田さんは2月12日の投稿でも、渋谷の街で撮影した写真を披露しています。コメント欄では、「相変わらずカッコいい」「渋谷で変装もなしで何してるん⁉」「めっちゃあいたかった、、」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
