カズレーザー＆二階堂ふみの交際、1年前から知っていた芸人「2人でいるときはすっごいニヤけて」
【モデルプレス＝2025/08/13】女優の二階堂ふみと8月10日に結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーの交際を知っていたという芸人が12日、「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送／毎週月〜木曜13時〜）に出演。カズレーザーの結婚について触れる場面があった。
【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの交際知っていた芸人
この日、火曜日の月1準レギュラーであるお笑いコンビ・三日月マンハッタンの仲嶺巧が登場。カズレーザーと同居しているという仲嶺は、同番組のパーソナリティであるナイツ・土屋伸之に「今は一緒に住んでいないんだ？」と問われると、「基本、家はこっちなんですけど。だから、通いというか住んでないんですよね、今は」と説明し、「カズが向こうに行くって感じでしたね」と話した。
また、塙宣之から「二階堂レーザーになんの？カズふみ？」とボケが飛ぶと「カズの苗字になるんじゃないんですか？」と冷静にツッコみ、笑いを誘った。続けて、「僕だけですよ。芸能界というか、僕だけ知っていましたからね。僕だけ1年前から知っていて、ずっと黙っていたんですよ。偉いでしょ」と切り出し、二階堂との初対面について「1年前に、最初はなんか『彼女ができた』ということで『会わせたい』みたいな。誰か分からずに『行くよ』って行ったら（二階堂が）いらっしゃって。『やけに可愛い人だな』と思ったら『うわ、二階堂ふみだ！』って」と振り返った。
さらに、「今となっては2回ご飯行きましたから。『ふみさん』『仲嶺さん』の仲ですよ」と二階堂との仲を伝え、「2人でいるときはすっごいニヤけていましたね。幸せそうでしたね」とカズレーザーと二階堂の空気感について触れた。
2025年8月10日、カズレーザーと二階堂はSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの交際知っていた芸人
◆三日月マンハッタン・仲嶺巧「ずっと黙っていたんです」
この日、火曜日の月1準レギュラーであるお笑いコンビ・三日月マンハッタンの仲嶺巧が登場。カズレーザーと同居しているという仲嶺は、同番組のパーソナリティであるナイツ・土屋伸之に「今は一緒に住んでいないんだ？」と問われると、「基本、家はこっちなんですけど。だから、通いというか住んでないんですよね、今は」と説明し、「カズが向こうに行くって感じでしたね」と話した。
さらに、「今となっては2回ご飯行きましたから。『ふみさん』『仲嶺さん』の仲ですよ」と二階堂との仲を伝え、「2人でいるときはすっごいニヤけていましたね。幸せそうでしたね」とカズレーザーと二階堂の空気感について触れた。
◆カズレーザー＆二階堂ふみ、結婚発表
2025年8月10日、カズレーザーと二階堂はSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】