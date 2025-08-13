西野未姫、素肌輝く新宣材写真が話題「表情が柔らかくなった」「綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2025/08/13】元AKB48でタレントの西野未姫が12日、オフィシャルブログを更新。大人っぽい雰囲気の最新宣材写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】西野未姫「表情が柔らかくなった」と話題の肌見せ宣材写真
西野は「2025／08／12」と題してブログを更新。白のふんわりとしたドレスに身を包み、肩を出したシルエットが印象的なスタイリングでカメラを見つめるアップショットと、首をかしげながらアンニュイな表情を見せた2枚を公開。「宣材写真の時に大人っぽく撮ってもらいました」と明かし、上品さを感じさせる装いが際立つ雰囲気となっている。
SNS上ではファンから「とても素敵」「美しい」「ママになって更に可愛い」「綺麗すぎる」「ママになってまた一段と表情が柔らかくなったなぁ」「美女すぎてやばい」「とにかくひと言、ナイス」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
