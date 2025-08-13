ÆüËÜ¤Ê¤É26¤«¹ñ¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¥¬¥¶¤Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Çµ²²î¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É26¤«¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É26¤«¹ñ¤Î³°Áê¤ÈEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï12Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡Ö¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·»Ù±çÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù±çÊª»ñ¤Î¥¬¥¶¤Ø¤ÎÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ÎÁ¤ä¿å¤Ê¤É¶ÛµÞ»Ù±çÊª»ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈÂÆþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¡Ìä½ê¤ò³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Ï¿©ÎÁ¤ÎÇÛµë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÏÇÛµë½ê¤Ç¤ÏÉð´ï¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Ì±´Ö¿Í¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
