FRUITS ZIPPER¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬8·î12Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡¢8·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÃÂµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉÈ¯É½ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌÀÆü8·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¾¾ËÜ¤«¤ì¤óÀ¸ÃÂµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òÍ¥Àè¤·¡¢±ä´ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢8·î18Æü¤Ë¿¶ÂØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î12Æü¤Ë¡ÖU-NEXT MUSIC FES KAWAII LAB. SESSION in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¡ÖËÜÆü¤ÏFRUITS ZIPPER¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÂÎÄ´¤â²óÉü¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾¾ËÜ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉÈ¯É½ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆÃÅµ²ñ·çÀÊ
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌÀÆü8·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¾¾ËÜ¤«¤ì¤óÀ¸ÃÂµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òÍ¥Àè¤·¡¢±ä´ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢8·î18Æü¤Ë¿¶ÂØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û