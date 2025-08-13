歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子出産のため産休に入ったことを報告しました。

【写真を見る】【中川翔子】双子出産のため産休入りを報告「本当に無事に双子が産まれて守れるように全集中デイズ！」 妊娠中の「油田みたいにオイリー肌」にも言及





中川さんは「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休thank you！そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」と投稿し、ギリギリまで仕事を続けられたことへの感謝の気持ちを表しています。









投稿では、色鮮やかな花束を両手いっぱいに抱える笑顔の写真や、自身の写真が貼られた箱を持つ姿なども公開されました。









続けて、「改めてお仕事が大好きだなぁ」と仕事への愛着を語り、「色んな人に出会えてインプットできたりワクワクできたり こんなに長くこのお仕事させていただいて幸せな人生、ラッキーな人生だなぁと思います」と、感謝の言葉を綴っています。









また、「ご恩返しのためにも 復帰してまた働けることを夢みて」と、今後の復帰への意欲も示しつつ、「いよいよ本当に無事に双子が産まれて守れるように気持ちを全集中デイズ！です」と、出産に向けた決意も語りました。









中川さんは、妊娠中のマイナートラブルについても言及。「細切れ睡眠とトイレ近すぎるはもうあきらめてる」としながらも、「油田みたいにオイリー肌になっちゃったのが地味につらすぎる」「指が痛くてこわばりうごかない！」「寝っ転がるとピンポンがきたときに全然立ち上がれない！」など、具体的な症状を挙げ、フォロワーにも経験を尋ねています。









そして、中川さんは「ちょうど今日双子のお父さん、や双子の兄弟さんに連続でお会いして興味深かったです」とも述べており、出産に向けての心境を率直に伝えています。









この投稿に、「体を労って、お過ごしくださいね」「無事に双子の赤ちゃんを出産出来る様、安産のお祈りしてます。」「私もオイリーになって、思春期くらいニキビが出来ました」「私はとにかく逆流性食道炎が酷かったです」「私は5回出産しましたが、毎回足がめっちゃつるのが辛かったですー」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】