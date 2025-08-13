女性が理想とする「初キスの誘い方」９パターン
ファーストキスは女性にとっての重大イベント。忘れ得ぬ素敵な思い出にするためにも、女性の印象に残るものにしたいもの。「付き合って初めてのキス。どんな誘われ方が理想ですか？」との問いに、オトメスゴレンの女性読者から寄せられたご意見をご紹介します。
【１】帰り際に引き留められてキス
「別れがたい気持ちもあって盛り上がってるし、キスした後の恥ずかしさはないし、いいことづくめ」（２０代女性）というように、帰り際にキスするパターンです。くさいですが、いったんバイバイしながら、引き戻してキスするのもアリとのことです。
【２】不意打ちで無理矢理キス
「付き合ってるんだし、男らしくて好きです」（１０代女性）というように、強引にキスするパターンです。お互いの気持ちを確認しているし、付き合いも決して短くはないのに、女性がシャイすぎて進展しない場合は、最後の手段として検討してみても良いのではないでしょうか。
【３】握っていた手で体を引き寄せられてからキス
「体がぐっと近寄ると、そろそろキスを意識し始めますよね」（２０代女性）というように、互いの距離を詰めていくパターンです。最初は手をつないで、少し体があたる回数を増やし、徐々にキスへの予感を高めると女性のときめきも増幅しそうです。
【４】エレベーターや公園など二人きりになった途端にキス
「お互いの気持ちが盛り上がっていれば、賑やかな場所から二人きりになった瞬間はチャンス」（２０代女性）というように、場所の切り替わりでキスに持っていくパターンです。ただし、二人きりになれるスポットを探すあまり目がギラつかないよう注意が必要です。
【５】何も言わずに自然な雰囲気でキス
「聞かれると身構えちゃうので、何も言わずにそういう雰囲気にしてほしい」（２０代女性）というように、自然な流れでキスするパターンです。キスできる雰囲気作りが難しいわけですが、じゃれあった後の沈黙など、ムードが切り替わる潮目を逃さぬようチェックすると良いかもしれません。
【６】「目をつむって」とお願いされてからキス
「はっきりとキスとは言わないけどそれとなく伝わるから、雰囲気を壊さない」（２０代女性）というように、キスをほのめかすパターンです。しかし、それまでのデート中に手をつないだり見つめ合ったりするなど二人の距離が近づいていないと、唐突すぎて意味が伝わらないかもしれません。
【７】「キスしたい」と一方的に言われてキス
「もう好きすぎて我慢できないって感じが伝わってきていいですね」（２０代女性）というように、直球で宣言するパターンです。ただし、「メールで『キスしたい』というのはＮＧ。むしろキモい」というご意見もありましたので言うタイミングにご注意ください。
【８】「チューしよっか」と誘われてからキス
「少しくずした言い方でかしこまってないほうが緊張しなくていい」（１０代女性）というように、くだけた感じで誘うパターンです。真面目すぎず、強引すぎず、同じ目線のまま少し男性がリードするので女性もついていきやすいのかもしれません。
【９】「キスしていい？」と聞かれてからキス
「はにかみながらストレートに聞かれると心の準備もできていい」（１０代女性）というように、率直にたずねるパターンです。少し沈黙して目を見つめるなどの間を作るとより効果的。ただし、少数派ながら「聞かれるのは嫌！」という意見もありましたので頭の片隅に留めておくと良いかもしれません。
「女性が理想とする『付き合って初めてのキス』」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）
